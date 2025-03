Herbert Sieghartsleitner: 40 Jahre für Wildschutz und Tradition in OÖ

In der aktuellen Folge von Oberösterreich ungefiltert sprechen wir mit Herbert Sieghartsleitner, Landesjägermeister von Oberösterreich und seit 40 Jahren leidenschaftlicher Jäger. Herr Sieghartsleitner teilt mit Ihnen wertvolle Einblicke in sein Leben – von seinen frühen Jahren in einer Jägerfamilie bis hin zu seiner heutigen Rolle, in der der Natur- und Wildtierschutz oberste Priorität hat.

Erfahren Sie, warum die Jagd für ihn weit mehr ist als ein bloßes Hobby und welche Verantwortung sie mit sich bringt. Herr Sieghartsleitner erklärt, wie sich Jagd und Landwirtschaft sinnvoll ergänzen und welchen Stellenwert Tradition in der modernen Jagd noch hat. Besonders spannend wird es, wenn er über die alltägliche Praxis eines Jägers berichtet – von frühmorgendlichen Stunden im Revier bis hin zu tief bewegenden Momenten in der Natur.

Ein besonderes Highlight ist seine enge Beziehung zu seinem Jagdhund Bertl, einem bayerischen Gebirgsschweißhund – und warum ein Leben ohne Hund für ihn kaum vorstellbar wäre. Darüber hinaus spricht der Landesjägermeister über die Herausforderungen der heutigen Jagd und darüber, wie sich diese weiterentwickeln muss, um ökologischen Anforderungen gerecht zu werden.

Im Gespräch kommen auch aktuelle gesellschaftliche Themen zur Sprache – etwa der zunehmende Freizeitdruck durch Radfahrer und Wanderer in den Jagdgebieten sowie der Umgang mit kontrovers diskutierten Wildtieren wie dem Wolf und dem Biber. Herbert Sieghartsleitners pragmatischer Zugang zur Wildtierverwaltung und seine Einschätzung zum rechtlichen Schutzstatus dieser Tiere liefern spannende Denkanstöße.