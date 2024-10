Der Austrian SDG-Award 2024 steht kurz vor seinem Höhepunkt! Aus über 300 Einreichungen haben es 74 herausragende Projekte in den Kategorien Unternehmen, Initiative von und für Kinder & Jugend, Gemeinden sowie Medien & Journalismus unter die Nominierten geschafft.

Zum siebten Mal zeichnen die Allianz für Ethik in der Wirtschaft und der Senat der Wirtschaft Vorreiter bei der Umsetzung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) aus. Unterstützt wird die Jury in diesem Jahr von neuen Partnern wie UNICEF Österreich, Great Place to Work®, CRIF und Schiefer Rechtsanwälte, die die Umsetzung der SDGs maßgeblich mitgestalten. Diese Partnerschaften setzen neue Maßstäbe, indem sie ESG-Bewertungen auf Basis international anerkannter Datenplattformen ermöglichen und den Fokus auf die junge Generation richten.