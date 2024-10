Hoher Digitalisierungsdruck, der Vormarsch von Künstlicher Intelligenz, anhaltender Personalmangel sowie der aktuelle wirtschaftliche Abschwung: Österreichs Unternehmen müssen derzeit auf zahlreiche Entwicklungen reagieren. Angesichts dieser herausfordernden Rahmenbedingungen beweisen viele von ihnen einmal mehr, mit welchen herausragenden Leadership-Qualitäten sie am heimischen, aber auch internationalen Markt agieren. Deloitte Österreich holt diese Unternehmen nun gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien vor den Vorhang.

„In stürmischen Zeiten sind Unternehmen mit Vorbildfunktion wichtiger denn je“, betont Gottfried Spitzer, CFO von Deloitte Österreich und Leader Deloitte Private. „Auch in diesem Jahr sind wir von der Qualität der Teilnehmenden von ‚Austria´s Best Managed Companies‘ beeindruckt. Sie sind in vielen Bereichen führend und damit Vorbild für andere.“

Programm für die Besten

„Austria´s Best Managed Companies“ richtet sich an österreichische Unternehmen ab einem jährlichen Mindestumsatz von rund 60 Millionen Euro. Dabei werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die in den Kategorien Strategie, Produktivität und Innovation, Governance und Finanzen sowie Kultur und Commitment exzellent aufgestellt sind. Auch dieses Mal waren die Themen Cyber Risk und ESG wieder Teil der Analyse.

Das zentrale Element von Best Managed Companies ist ein von Deloitte durchgeführter Workshop mit dem Top Management zur Detailanalyse der Schwerpunktbereiche. Das globale Bewertungsmodell berücksichtigt Benchmarks von Preisträgern aus über 50 Ländern.

„Es ist schön zu sehen, dass sich Unternehmen auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten nicht nur auf ihre Finanzen konzentrieren, sondern auch ihre Managementpraktiken, ihre Kultur und ihre Gesamtstrategie genau unter die Lupe nehmen. Der hervorragende Auftritt der Preisträgerinnen und Preisträger in den analysierten Kategorien stimmt hoffnungsvoll für die Zukunft“, erklärt Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

Austria´s Best Managed Companies

Das sind die Sieger 2024

Tirol

In Tirol wurde die Single Use Support GmbH ausgezeichnet.

Oberösterreich

Die Prämierten aus Oberösterreich sind die BMD Systemhaus GesmbH., die Hödlmayr Logistics GmbH, die INTERNORM International GmbH, die KEBA Group AG, die Meinhart Kabel Österreich GmbH, die PBS Holding AG, Reform-Werke Bauer & Co Holding AG sowie die Zauner Anlagentechnik GmbH.

Niederösterreich

In Niederösterreich dürfen sich die Berndorf AG, die Brantner Österreich GmbH, die Glorit Bausysteme GmbH, die ORASIS Industries Holding GmbH sowie die Traktionssysteme Austria GmbH über die Auszeichnung freuen.

Wien

In Wien wurde die GrECo International Holding AG prämiert.

Salzburg

Salzburg ist mit der Geislinger GmbH und Hagleitner Hygiene International GmbH unter den Preisträgern vertreten.

Steiermark

Aus der Steiermark zählen die ALWERA Gruppe, die Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH, die INTECO Holding GmbH, die KNAPP AG und die RINGANA GmbH zu den Gewinnern.