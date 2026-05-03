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Heer erfreut über Personalzuwachs

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Heer als Arbeitgeber gewinnt an Attraktivität
©APA, GEORG HOCHMUTH, Themenbild
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Das Bundesheer freut sich über einen Personalzuwachs seit Jahresbeginn. Seit Jänner wurden rund 1.000 Personen aufgenommen, darunter über 870 Soldaten, der Rest im zivilen Bereich, hieß es. Weil dem nur rund 430 Abgänge gegenüberstehen, ergibt das einen deutlichen "Nettozuwachs" von über 500 Personen.

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Damit könne man an das Vorjahr anschließen. Trotz 2.344 Abgängen fiel der Personalsaldo 2025 positiv aus, konnten doch 3.039 Männer und Frauen neu in den Dienst aufgenommen werden. Im militärischen Bereich stieg der Personalstand um 404 Soldaten, im zivilen Bereich um 291 Mitarbeiter. Positiv entwickelte sich auch die Lehrlingsausbildung mit 79 zusätzlichen Aufnahmen.

Für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) kann daran abgelesen werden, "dass das Bundesheer als Arbeitgeber an Attraktivität gewinnt" und "die Personaloffensive greift". "Immer mehr Menschen wählen bewusst den Weg ins Bundesheer", so Tanner. "Das stärkt sowohl die Einsatzfähigkeit als auch die Zukunft des gesamten Systems."

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