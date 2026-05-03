Heer erfreut über Personalzuwachs

Damit könne man an das Vorjahr anschließen. Trotz 2.344 Abgängen fiel der Personalsaldo 2025 positiv aus, konnten doch 3.039 Männer und Frauen neu in den Dienst aufgenommen werden. Im militärischen Bereich stieg der Personalstand um 404 Soldaten, im zivilen Bereich um 291 Mitarbeiter. Positiv entwickelte sich auch die Lehrlingsausbildung mit 79 zusätzlichen Aufnahmen.

Für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) kann daran abgelesen werden, "dass das Bundesheer als Arbeitgeber an Attraktivität gewinnt" und "die Personaloffensive greift". "Immer mehr Menschen wählen bewusst den Weg ins Bundesheer", so Tanner. "Das stärkt sowohl die Einsatzfähigkeit als auch die Zukunft des gesamten Systems."