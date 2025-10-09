News Logo
Windows 10: Registrierung für längeren Support startet

Technik
2 min
Windows 10: Ab Oktober gibt es nur noch wichtige Sicherheitsupdates
©APA, dpa, gms, Robert Günther
Alle, die ihren PC oder ihr Notebook noch ein weiteres Jahr mit Windows 10 betreiben wollen oder müssen, sollten ab jetzt den Bereich "Updates & Sicherheit/Windows Update" in den Windows-Einstellungen im Blick behalten. Dort tauche nun auf ersten Rechnern der Registrierungslink zur angekündigten, einjährigen Supportverlängerung auf, berichtet das IT-Fachportal "Heise.de".

Offiziell heißt das Microsoft-Programm hinter der Verlängerung "Extended Security Update" (ESU) oder auch "Erweiterte Sicherheitsupdates". Es sieht bei der Registrierung "für erweiterte Sicherheit" zwei Möglichkeiten vor: Einmalig 30 US-Dollar (rund 25,60 Euro) bezahlen, wenn man ein lokales Windows-Konto nutzen möchte. Oder sich in Windows 10 mit einem Microsoft-Konto (MSA) anmelden und angemeldet bleiben, was "Heise.de" als "Zahlung mit Daten" einordnet.

Während die Verlängerungsoption gegen Geld schon seit Monaten bekannt war, hatte Microsoft die Kontovariante Ende September überraschend nachgeschoben. In jedem Fall endet der reguläre Support für Windows 10 am 14. Oktober.

Funktionsupdates wird es von diesem Datum an nicht mehr geben - und wichtige Sicherheitsupdates eben nur noch unter den oben genannten Bedingungen im Zeitraum vom 15. Oktober 2025 bis zum 13. Oktober 2026.

Eine Registrierung ermöglicht den Angaben zufolge die Freischaltung auf insgesamt zehn Rechnern. Auf weiteren Rechnern, die freigeschaltet werden sollen, muss man ebenfalls in die Windows-Einstellungen gehen, bei der angebotenen Registrierung dann aber nur noch das verwendete Microsoft-Konto angeben. Danach lässt sich die Option "Gerät hinzufügen" auswählen.

Grundsätzlich sollten für "Erweiterte Sicherheitsupdates" folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Robert Günther/Robert Günther

