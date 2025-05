VSStÖ verhandelt nach ÖH-Wahl mit GRAS über Koalition

Die Stimmung in der ersten Runde sei konstruktiv und vertrauensvoll gewesen, hieß es. Durch den klaren Sieg der roten Studierendenvertreter ist erstmals seit Langem wieder eine Zweierkoalition an der Spitze der ÖH möglich.

Der VSStÖ hatte bei den jüngsten Wahlen mit 30 Prozent der Stimmen und 18 der insgesamt 55 Mandate im österreichweiten Studierendenparlament sein historisch bestes Ergebnis erreicht. Auf Platz zwei landete die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) mit unverändert 21 Prozent und 12 Mandaten, knapp dahinter die GRAS wie bisher mit 18 Prozent und elf Mandaten.

Leichte Verluste setzte es für die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) mit acht Prozent und vier Mandaten sowie die Fachschaftslisten (FLÖ) mit sieben Prozent und unverändert vier Mandaten. Die beiden Kommunistischen Studierendenverbände mit dem Zusatz Kommunistische Jugend (KSV-KJÖ) bzw. Linke Liste (KSV-Lili) kamen auf je fünf und zwei Mandate, der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) stagnierte bei drei Prozent und einem Mandat und die Liste "Who the F*ck is Herbert?" halbierte sich auf zwei Prozent und erreichte ein Mandat. Die Revolutionäre Kommunistische Partei sowie die VSStÖ-Abspaltung fölik gingen leer aus.