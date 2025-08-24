News Logo
ABO

Rückgang bei Asylanträgen auch im Juli

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Asylanträge weiter gesunken
©APA, dpa, Uli Deck
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Zahl der in Österreich gestellten Asylanträge ist auch im Juli gesunken, teilte das Innenministerium mit. Insgesamt 1.852 Anträge wurden im Vormonat gestellt, ein Minus von 217 Anträgen oder zwölf Prozent gegenüber dem Juli des Vorjahres. Die meisten stammten von Menschen aus Afghanistan. Seit Jahresbeginn sank die Zahl um 34 Prozent auf 10.219 Anträge (Jänner bis Juli 2024: 15.433).

von

Rund zwei Drittel der Anträge seit Jahresbeginn seien sogenannte Folgeanträge. Es handelt sich dabei vor allem um Personen, die bereits einen Schutzstatus haben (etwa Frauen aus Afghanistan, die bisher unter subsidiärem Schutz standen und nun aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs EuGH Asyl beantragen).

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hat im Zeitraum Jänner bis Juli in 6.064 Fällen Asyl bzw. subsidiären Schutz gewährt. Negativ beschieden bzw. eingestellt wurden 18.609 Verfahren. 1.082 Personen verzichteten bis Ende Juli freiwillig auf Schutz und verließen Österreich. Abschiebungen gab es in diesem Zeitraum 7.829, davon 49 Prozent (3.798 Fälle) zwangsweise.

Europaweit gesehen betrug das Minus bei Asylanträgen seit Jahresbeginn 21 Prozent. Hochgerechnet auf die Bevölkerung liegt Österreich laut Innenministerium in der europaweiten Statistik auf dem zehnten Platz. Bei den absoluten Antragszahlen ist es die neunte Stelle.

ARCHIV - 04.08.2014, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Illustration - Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl» hängt in der Landeserstaufnahme für Asylbewerber (LEA) an einer Wand. Die Bearbeitungszeit von Asylgerichtsverfahren soll deutlich reduziert werden - nach dem Willen der Ministerpräsidenten auf drei Monate. (zu dpa: «Söder: «Migrationswende in vollem Gang» - Asyl-Zahlen sinken») Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gewessler: "Regierung mit Karacho in falsche Richtung"
Politik
Gewessler will bei Pensionen und Beamten nicht kürzen
SV-Chef McDonald sieht für Krankenkassen herausfordernde Jahre
Politik
SV-Chef McDonald sorgt sich um Demografie
Mattle ist verwundert über Ex-Stellvertreter Dornauer
Politik
Mattle verwundert über Dornauer, keine Koalitionsfestlegung
LH Kunasek ist gegen weitere Russland-Sanktionen
Politik
Kunasek erwartet sich bei Graz-Wahl über zehn Prozent
Debatte um Pensionserhöhung neuerlich augeflammt
Politik
Kritik an Pensions-Vorschlag der NEOS
Heinrich Neisser im Jahr 2017
Politik
Früherer Zweiter Nationalratspräsident Neisser verstorben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER