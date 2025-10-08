News Logo
US-Nobelpreisträger kritisierte Trumps Wissenschafts-Kürzungen

Clarke sieht Rückschlag für wissenschaftliche Forschung
Der frisch gekürte Physik-Nobelpreisträger John Clarke hat die von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump vorangetriebenen Kürzungen bei Forschungsetats scharf kritisiert. "Das ist ein wirklich ernsthaftes Problem", sagte der 83-jährige US-Amerikaner bei einer Pressekonferenz. "Es wird einen Großteil der wissenschaftlichen Forschung in den Vereinigten Staaten lahmlegen."

"Wenn das anhält, wird es katastrophal sein. Wenn wir davon ausgehen, dass die derzeitige Regierung irgendwann zu Ende geht, dann wird es danach möglicherweise noch ein Jahrzehnt dauern, bis wir wieder dahin zurückkommen, wo wir etwa vor einem halben Jahr waren."

Clarke war von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit dem diesjährigen Physik-Nobelpreis für bahnbrechende Forschung zur Quantenmechanik ausgezeichnet worden - gemeinsam mit seinen Kollegen Michel Devoret und John Martinis. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Monaten unter anderem Etatkürzungen und Stellenstreichungen bei vielen Universitäten und Forschungseinrichtungen durchgesetzt.

John Clarke, an emeritus professor of physics at the University of California, Berkeley, arrives for a press conference on the campus celebrating his 2025 Nobel Prize in Physics, on October 7, 2025. Briton John Clarke, Frenchman Michel Devoret and American John Martinis won the Nobel Prize in Physics on October 7, 2025 for putting quantum mechanics into action and enabling the development of all kinds of digital technology from cellphones to a new generation. (Photo by Karl Mondon / AFP)

