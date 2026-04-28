TÜV Austria schreibt Wissenschaftspreis aus

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Einreichungen für die mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Auszeichnungen in den drei Kategorien sind bis zum 26. August möglich, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Preisverleihung findet am 24. November 2026 in der Technischen Universität (TU) Wien statt.
(S E R V I C E: https://www.tuv.at/wipreis/ )
Jetzt für TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2026 einreichen!.Am 24. November ist es wieder so weit: Da findet im Kuppelsaal der TU Wien der mittlerweile 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis statt. ..Einreichungen sind unter wipreis.tuvaustria.com bis 26. August 2026 willkommen!..Eingereicht werden können Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten, deren Approbation nicht älter als von 2024 ist..Das Preisgeld für die beste Dissertation beträgt 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/ Masterarbeit 5.000 Euro, 4.000 Euro gehen an das HTL-Siegerprojekt.