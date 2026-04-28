TÜV Austria schreibt Wissenschaftspreis aus

Einreichungen für die mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Auszeichnungen in den drei Kategorien sind bis zum 26. August möglich, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Preisverleihung findet am 24. November 2026 in der Technischen Universität (TU) Wien statt.

(S E R V I C E: https://www.tuv.at/wipreis/ )