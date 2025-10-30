Suche nach Maschine von Flugpionierin Amelia Earhart verschoben

Grund seien logistische Hürden und die Notwendigkeit zusätzlicher Genehmigungen aus Kiribati, teilte die Purdue University im US-Staat Indiana mit – Earharts einstige akademische Heimat. Ein genauer Termin wurde zunächst nicht genannt. Der Sender WFYI aus Indianapolis berichtete, dass wahrscheinlich April 2026 das frühestmögliche Datum für die Expedition ist, nach dem Ende der Zyklon-Saison in der Region.

Ziel der Mission ist es, in der flachen Lagune der Koralleninsel Nikumaroro eine auffällige Struktur zu untersuchen, die auf Satellitenbildern zu sehen ist und als sogenanntes "Taraia-Objekt" bekannt wurde. Das Gebilde misst etwa zehn Meter – so lang wie der Rumpf von Earharts zweimotoriger Lockheed Electra 10E, mit der sie 1937 über dem Pazifik spurlos verschwand. Forschende hoffen, dass es sich dabei um Wrackteile des legendären Flugzeugs handeln könnte.

"Die Verschiebung eines so komplexen Projekts stellt uns und unsere Partner vor logistische und finanzielle Herausforderungen, aber wir müssen das akzeptieren", sagte Richard Pettigrew, Geschäftsführer von ALI. In den vergangenen vier Jahren hätten die Wissenschafter bereits andere Hürden bezüglich der Expedition überwunden.

"Aufgrund der überzeugenden Beweise, die uns vorliegen, müssen wir einfach nach Nikumaroro reisen und das Taraia-Objekt genauer untersuchen", betonte er. In Kürze werde ein überarbeiteter Projektplan vorgelegt.

Das Team plant, zunächst mit Unterwasserdrohnen, Magnetometern und Sonar den Meeresboden zu kartieren. Eine mögliche Bergung von Teilen des Objekts wäre dann erst im weiteren Verlauf der Mission vorgesehen.

Die Suche nach Earharts Flugzeug gilt als eines der größten ungelösten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Die US-Pilotin war am 2. Juli 1937 während ihres Versuchs, als erste Frau die Erde zu umrunden, zusammen mit ihrem Navigator Fred Noonan über dem Pazifik verschollen. Zahlreiche Expeditionen suchten seither nach Spuren – unter anderem auf Nikumaroro, wo bereits Knochen und Gegenstände gefunden wurden, die aus den 1930er Jahren stammen könnten. US-Präsident Donald Trump hatte im September angeordnet, dass alle Regierungsakten über Earhart nicht mehr als geheim eingestuft und veröffentlicht werden.