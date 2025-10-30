"Abnehmspritze" wird laut dänischer Studie oft nur kurz verwendet

Von der breiteren Öffentlichkeit unbemerkt wurde beim europäischen Diabetologenkongress (EASD) in Wien vor einigen Wochen eine Untersuchung von Reimar Thomsen von der Abteilung für Klinische Epidemiologie der Universität Aarhus in Dänemark präsentiert. Sie könnte Zweifel daran zulassen, dass diese Behandlungsstrategie gegen Adipositas von einem großen Teil der Behandelten langfristig benützt wird.

"Es sind bereits Befürchtungen geäußert worden, dass viele Menschen die Einnahme ihrer Abnehm-Medikamente schon bald nach dem Beginn der Behandlung stoppen. Landesweite Untersuchungen dazu sind bisher kaum vorhanden. Wir untersuchten die Wahrscheinlichkeit des Absetzens von Semaglutid zum Abnehmen in Dänemark", beschrieb Thomsen die Studie.

Verwendet wurden die in Dänemark landesweit erfassten digitalen Gesundheitsdaten. Es ging dabei um Erwachsene, die eine Semaglutide-Therapie (als "Abnehmspritze"; Anm.) zwischen dem 1. Dezember 2022 und 1. Oktober 2023 begonnen hatten. Die Beobachtungszeit betrug ein Jahr. Bei den betroffenen Personen handelte es sich um 77.310 Erwachsene ohne Diabetes. Sie hatten ein mittleres Alter von 50 Jahren, 71 Prozent waren Frauen.

Der Wissenschafter über die beobachteten Ergebnisse: "Die Hälfte der Patienten, 52 Prozent (40.262 der analysierten Personen; Anm.), brachen die Behandlung innerhalb eines Jahres ab. 18 Prozent stoppten damit innerhalb von drei Monaten, 31 Prozent innerhalb von sechs Monaten, 42 Prozent innerhalb von neun Monaten."

Jüngere Menschen (18 bis 29 Jahre) brachen mit 48 Prozent die Abnehm-Therapie häufiger ab als ältere Personen (45 bis 59 Jahre), Männer öfter als Frauen. Häufiger war das auch in dänischen Regionen mit geringerem Durchschnittseinkommen der Fall. So könnten auch finanzielle Beweggründe mitgespielt haben. Da die "Abnehmspritzen" mit sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten aber zumeist nur solange wirken, wie sie angewendet werden, könnte es oft zu einem "Jojo"-Effekt kommen, wenn die Behandlung frühzeitig beendet wird.