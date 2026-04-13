Strömende Lava auf La Réunion - Satellit fing Details ein

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Entstanden ist die Ansicht durch den Satelliten Sentinel-2 des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Die Kurzwellen-Infrarot-Kanäle des Satelliten wurden dabei genutzt, um die Lava noch hervorzuheben. Der Piton de la Fournaise gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt und der einzige aktive Vulkan auf La Réunion. Schon Mitte Februar begann ein Ausbruch, bei dem es zwar zwischendurch Pausen gab, der aber laut Fachleuten noch immer anhält.
Auch in dieser Woche beobachtete das Vulkanologische Observatorium des Piton de la Fournaise Ausbruchsaktivität. La Réunion liegt im Indischen Ozean, östlich von Madagaskar. Etwa 870.000 Menschen leben auf der Insel.
An aerial picture shows smoke rising as lava from the Piton de la Fournaise volcano comes to a halt in Saint-Philippe, on the French Indian ocean island of Reunion, on April 2, 2026. The eruption, which began on February 13, 2026 and had already paused briefly on March 25 before resuming three days later, came to a definitive halt at 0:10 am on April 3, according to the Piton de la Fournaise Volcanological Observatory (OVPF). (Photo by Richard BOUHET / AFP)