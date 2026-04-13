Strömende Lava auf La Réunion - Satellit fing Details ein

Entstanden ist die Ansicht durch den Satelliten Sentinel-2 des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Die Kurzwellen-Infrarot-Kanäle des Satelliten wurden dabei genutzt, um die Lava noch hervorzuheben. Der Piton de la Fournaise gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt und der einzige aktive Vulkan auf La Réunion. Schon Mitte Februar begann ein Ausbruch, bei dem es zwar zwischendurch Pausen gab, der aber laut Fachleuten noch immer anhält.

Auch in dieser Woche beobachtete das Vulkanologische Observatorium des Piton de la Fournaise Ausbruchsaktivität. La Réunion liegt im Indischen Ozean, östlich von Madagaskar. Etwa 870.000 Menschen leben auf der Insel.