ABO

Strömende Lava auf La Réunion - Satellit fing Details ein

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Der Piton de la Fournaise ist einer der aktivsten Vulkane der Welt
©Afp, RICHARD BOUHET, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Leuchtende Lava bewegt sich Richtung Meer: Dieses Naturschauspiel auf der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean hat eine neue Satellitenaufnahme festgehalten. Das nun von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA veröffentlichte, angepasste Bild von Mitte März zeigt auch eine Rauchwolke am Piton de la Fournaise sowie Spuren früherer Vulkanausbrüche als dunkelbraune Bereiche in der Nähe des Kraters.

von

Entstanden ist die Ansicht durch den Satelliten Sentinel-2 des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Die Kurzwellen-Infrarot-Kanäle des Satelliten wurden dabei genutzt, um die Lava noch hervorzuheben. Der Piton de la Fournaise gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt und der einzige aktive Vulkan auf La Réunion. Schon Mitte Februar begann ein Ausbruch, bei dem es zwar zwischendurch Pausen gab, der aber laut Fachleuten noch immer anhält.

Auch in dieser Woche beobachtete das Vulkanologische Observatorium des Piton de la Fournaise Ausbruchsaktivität. La Réunion liegt im Indischen Ozean, östlich von Madagaskar. Etwa 870.000 Menschen leben auf der Insel.

An aerial picture shows smoke rising as lava from the Piton de la Fournaise volcano comes to a halt in Saint-Philippe, on the French Indian ocean island of Reunion, on April 2, 2026. The eruption, which began on February 13, 2026 and had already paused briefly on March 25 before resuming three days later, came to a definitive halt at 0:10 am on April 3, according to the Piton de la Fournaise Volcanological Observatory (OVPF). (Photo by Richard BOUHET / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Britische Wissenschafter entwickelten neues Verfahren (Symbolbild)
Technik
Resistenztest bei Harnwegsinfektion binnen sechs Stunden
Für den Karottensalat im Asia-Style werden die Karotten gehobelt
Gesundheit
Gehobelt statt geraspelt: Karottensalat im Asia-Style
Sowjetischer Kosmonaut Juri Gagarin kurz nach dem ersten bemannten Weltraumflug
Technik
Von Gagarin bis Artemis - Russland fällt in Raumfahrt zurück
Gerodete Regenwald-Flächen wachsen nach
Technik
Hoffnung für gerodete Regenwald-Flächen
Für den vollständigen FSME-Impfschutz sind drei Impfungen gefragt
Gesundheit
6 Tipps: So schützt man sich vor Zecken, Borreliose und FSME
Europa war maßgeblich an der jüngsten Mondmission beteiligt
Technik
Europa will Astronauten zum Mond senden und hat mehr Pläne
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER