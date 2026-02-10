ABO

Start von vier Astronauten zur ISS auf Donnerstag verschoben

Laut NASA soll der Start am Donnerstag stattfinden
Wegen schlechten Wetters wird der für Mittwoch geplante Start von vier Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS um einen Tag verschoben. Die Falcon-9-Trägerrakete der Raumfahrtfirma SpaceX soll nun am Donnerstag abheben, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Das geplante Startfenster öffne sich in Cape Canaveral in Florida um 5.38 Uhr Ortszeit (11.38 Uhr MEZ).

Der neuen Besatzung für die Internationale Raumstation gehören die US-Astronauten Jessica Meir und Jack Hathaway sowie die französische Astronautin Sophie Adenot und der russische Kosmonaut Andrej Fedjaew an. Das Crew-12 genannte Team ist der Ersatz für Crew-11, die Mitte Januar aus medizinischen Gründen vorzeitig zur Erde zurückgekehrt war. Welcher der vier zu dem Team gehörenden Astronauten - Mike Fincke und Zena Cardman aus den USA, der Japaner Kimiya Yui und der Russe Oleg Platonow - gesundheitliche Probleme hatte und worin diese bestanden, hat die NASA bis heute nicht mitgeteilt.

Seit der Evakuierung von Crew-11 halten der US-Astronaut Chris Williams und die russischen Kosmonauten Sergej Kud-Swertschkow und Sergej Mikajew allein die Stellung auf der ISS. Sie waren im November dort eingetroffen. Nun soll am Donnerstag ihre Verstärkung starten.

NASA’s Vehicle Assembly Building (VAB) on February 9, 2026, at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. NASA on Monday delayed by one day the journey of four astronauts to the International Space Station (ISS) over weather conditions. The US space agency is now targeting February 12 for the lift-off of Crew-12's mission aboard a SpaceX Falcon 9 rocket, with a window opening at 5:38am local time (1038 GMT). (Photo by Jim WATSON / AFP)

