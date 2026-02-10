Start von vier Astronauten zur ISS auf Donnerstag verschoben

Der neuen Besatzung für die Internationale Raumstation gehören die US-Astronauten Jessica Meir und Jack Hathaway sowie die französische Astronautin Sophie Adenot und der russische Kosmonaut Andrej Fedjaew an. Das Crew-12 genannte Team ist der Ersatz für Crew-11, die Mitte Januar aus medizinischen Gründen vorzeitig zur Erde zurückgekehrt war. Welcher der vier zu dem Team gehörenden Astronauten - Mike Fincke und Zena Cardman aus den USA, der Japaner Kimiya Yui und der Russe Oleg Platonow - gesundheitliche Probleme hatte und worin diese bestanden, hat die NASA bis heute nicht mitgeteilt.

Seit der Evakuierung von Crew-11 halten der US-Astronaut Chris Williams und die russischen Kosmonauten Sergej Kud-Swertschkow und Sergej Mikajew allein die Stellung auf der ISS. Sie waren im November dort eingetroffen. Nun soll am Donnerstag ihre Verstärkung starten.