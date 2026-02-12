ABO

Smarte Unterhose misst Furz-Frequenz

Sauerkraut kann zu Flatulenzen führen
©APA, dpa, Patrick Pleul
Wie oft hat ein Mensch täglich Blähungen? Eine US-Studie liefert darüber erstmals genaue Zahlen - dank einer "smarten Unterwäsche": Darin misst ein kleines Gerät, das an einer normalen Unterhose befestigt wird, mithilfe eines Sensors präzise die Gasabgänge im Alltag. Das Team um den Darmbiologen Brantley Hall will damit ein Problem lösen, das Mediziner seit Jahrzehnten beschäftigt: Übermäßige Gasbildung im Verdauungstrakt ließ sich bisher kaum präzise messen.

Frühere Studien zur Häufigkeit zum Abgehen von Darmgasen - im Fachjargon Flatulieren genannt - basierten häufig auf Selbstauskünften und übersahen insbesondere nächtliche Ereignisse. Der speziell entwickelte Sensor misst Wasserstoff, der ausschließlich von Darmbakterien produziert wird. Er gilt als Marker für die Aktivität des Mikrobioms, wie das Team im Fachblatt "Biosensors and Bioelectronics" schreibt.

Der eigentliche Zweck geht aber über die reine Neugierde hinaus: Bisher blieb weitgehend unklar, wie schnell Darmbakterien auf bestimmte Nahrung reagieren. Die smarte Unterhose soll diese Prozesse erstmals im Alltag messbar machen - und damit neue Einblicke in die Arbeit des Mikrobioms bei der Verdauung liefern.

Erste Ergebnisse der Studie an 19 Menschen zeigen: Gesunde Erwachsene produzieren im Schnitt 32 Gasabgänge pro Tag - grob doppelt so viele wie bisher in der Fachliteratur angenommen. Die Spannweite reichte in der Studie von vier bis 59 Ereignissen täglich.

Um eine verlässliche Datenbasis zu schaffen, will das Forschungsteam das Projekt "Human Flatus Atlas" (auf Deutsch etwa: "Atlas menschlicher Blähungen") starten. Hunderte Erwachsene in den USA sollen teilnehmen, um mithilfe des speziellen Sensors typische Muster der Darmgas-Produktion systematisch zu erfassen.

Service: https://go.apa.at/m4VcBuar

