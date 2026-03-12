Seite einer historischen Archimedes-Abschrift wiederentdeckt

Ein Palimpsest ist ein Pergament aus Tierhaut, dessen ursprünglicher Text abgeschabt und überschrieben wurde. Dies war im Mittelalter üblich, da das Schreibmaterial sehr kostbar war.

Archimedes war ein bedeutender Mathematiker und Physiker der Antike. "Die Abhandlungen von Archimedes wurden im 10. Jahrhundert kopiert", erklärte Gysembergh, dessen Arbeit in der "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik" veröffentlicht wurde. "Im 12. und 13. Jahrhundert wurden die Texte dann mit Gebetstexten überschrieben", fügte er hinzu.

Das Palimpsest wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Konstantinopel entdeckt. Einige Jahre später wurden die erhaltenen Seiten abfotografiert. Während des Ersten Weltkriegs verlor sich die Spur des historischen Dokumentes. Es tauchte erst 1996 in Frankreich im Rahmen einer Versteigerung einer privaten Sammlung wieder auf. Drei der 177 Seiten fehlten jedoch.

Der französische Historiker Gysembergh fand eine der drei fehlenden Seiten nun im Museum der mittelfranzösischen Stadt Blois wieder. Er sei auf Blois gekommen, weil dort ein Teil der Bibliothek der französischen Könige aufbewahrt werde, sagt er. "Ich interessiere mich für Palimpseste, weil sich damit verloren geglaubte Texte der Antike wiederentdecken lassen."

Gysembergh entdeckt das Dokument in einer Online-Datenbank für Manuskripte. Er verglich den Text mit den ebenfalls online zugänglichen Fotos von 1906. "Wenn es mehrere handschriftliche Kopien desselben Textes gibt, schleichen sich immer Fehler ein. Aber hier ist der Schriftstil exakt derselbe, jeder einzelne Buchstabe ist genau derselbe", sagt er.

Das wiedergefundene Pergament enthält auf der einen Seite erkennbar zwei übereinander geschriebene Texte. Auf der anderen Seite ist eine Illustration eines Heiligen zu sehen, unter der sich vermutlich ebenfalls Abschnitte der Niederschrift von Archimedes befinden. "Es handelt sich um die Abhandlung 'Über Kugel und Zylinder'", erläuterte der Historiker, der das Pergament nun mit Hilfe technologischer Mittel von Spezialkameras und Strahlen untersuchen will, um den ursprünglichen Text zu entziffern.

Der Fund nähre die Hoffnung, nun auch die beiden letzten fehlenden Seiten wiederzufinden, sagte der Forscher. Institutionen und private Sammler, die vergleichbare Manuskripte hätten, sollten diese genau prüfen.