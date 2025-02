Rund 90.000 Personen in Österreich von Schizophrenie betroffen

Einer von hundert Menschen in Österreich erkrankt im Lauf seines Lebens an Schizophrenie. Das macht rund 90.000 Betroffene hierzulande. Moderne Antipsychotika mit Depotwirkung ermöglichen es Patientinnen und Patienten, ihre Therapie einzuhalten, ohne täglich Tabletten einnehmen zu müssen. Auch Langzeitprognose und Lebensqualität können dadurch deutlich verbessert werden, machte der Psychiater und Neurologe Georg Psota in einer Aussendung aufmerksam.

von APA