Raketensystem für NASA-Mondmission zurück auf dem Startplatz

Der Transport über die etwa sechs Kilometer lange Strecke dauerte rund elf Stunden. Für den Start der Mission, mit der erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen sollen, wird derzeit der 1. April anvisiert. Im Anschluss gibt es bis zum 6. April weitere Startmöglichkeiten.

Mit der auf etwa zehn Tage angelegten "Artemis 2"-Mission sollen die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen um den Mond herumfliegen. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 auf dem Mond gewesen.

Ursprünglich hatte die NASA den Start von "Artemis 2" für Anfang Februar anvisiert, dann für März. Bei Tests waren dann allerdings zahlreiche technische Probleme aufgetaucht, unter anderem mit der Helium-Zufuhr. Deswegen war das Raketensystem vorübergehend zurück in den Hangar gebracht worden.