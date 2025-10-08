Probleme mit iMessage? - Apple rät zur SIM-Kontrolle

Denn verantwortlich für die Probleme ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein doppelt angelegter SIM-Karten-Eintrag mit ein und derselben Nummer, berichtet das IT-Fachportal "Golem.de" unter Verweis auf einen aktuellen Support-Hinweis von Apple. Die Phänomene könnten sowohl mit physischen SIM-Karten als auch mit eSIMs auftreten.

Nachschauen, ob es einen doppelten Eintrag gibt, kann man unter "Einstellungen/Apps/Nachrichten/Senden & Empfangen". Ist ein Doppeleintrag vorhanden, kann man Abhilfe schaffen, indem der Nummerneintrag, der nicht verwendet wird, aus den Verbindungseinstellungen entfernt wird.

Und das geht so:

Wurde der überzählige Eintrag entfernt, soll sich iMessage den Angaben nach ganz normal einrichten lassen: Einfach die Nachrichten-App öffnen, die angezeigte Telefonnummer bestätigen - und iMessage sollte wie gewohnt und erwartet funktionieren.