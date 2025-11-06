News Logo
Wiener Christkindlmarkt im Weihnachtsmärkte-Ranking von CNN

Wiener Christkindlmarkt ist einer der ältesten Top-Destinationen
©APA, THEMENBILD, MAX SLOVENCIK
Der Christkindlmarkt vor dem Rathaus in Wien ist im Ranking des US-Nachrichtensenders CNN unter den weltweit besten Weihnachtsmärkten gelistet. An erster Stelle der Top-Destinationen rund um die Weihnachtszeit zählte die Reise-Redaktion den Wiener Christkindlmarkt als einen der ältesten und traditionsreichsten auf. Der Markt öffnet am 14. November. Bereits am Donnerstag startet der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn.

"Wir sind sehr stolz, dass wir mit dem Wiener Christkindlmarkt den wahrscheinlich bedeutendsten und erfolgreichsten Weihnachtsmarkt in Europa haben. Es sind mehr als drei Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr, die dem Wiener Christkindlmarkt die Ehre erweisen", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung am Donnerstag. Wien bietet heuer 14 offizielle Weihnachtsmärkte mit insgesamt 911 Verkaufsständen, darunter 180 Gastronomiestände. Der Christkindlmarkt am Rathausplatz (96 Stände) führt das Angebot an, gefolgt vom X-Mas Markt in der Marx Halle mit 186 Ständen als größtem Adventmarkt 2025.

Am Tag der Eröffnung des ersten Wiener Adventmarkts betonte das Innenministerium, dass die Polizei auf den Märkten verstärkt Präsenz zeigt. Uniformierte und zivile Beamte sowie spezialisierte Einsatzkräfte sind unterwegs, Hinweis auf eine konkrete Bedrohung gibt es keine. Dennoch bleibt die Gefährdung durch islamistisch motivierte Akteure im europäischen Vergleich hoch eingestuft, hieß es in einer Aussendung.

