ÖH-Bim soll Wahlbeteiligung steigern

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) setzt zur Steigerung der Beteiligung bei den ÖH-Wahlen von 13. bis 15. Mai unter anderem auf eine vor allem in der Gegend um die Hauptuni verkehrende Straßenbahn. Die mit dem ÖH-Logo und Wahlaufrufen verzierte Bim ist aber nicht der einzige Teil der ÖH-Wahlkampagne. Unter anderem weben Prominente wie Autor Thomas Brezina in sozialen Medien für die Teilnahme am Urnengang.

von APA