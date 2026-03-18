Nintendos Switch 2: Mehr Grafikpower für unterwegs

Wo Licht ist, fällt aber zwangsläufig auch Schatten: Gamer müssen damit rechnen, dass die Switch im Boost-Modus mehr Akkustrom verbraucht und die Unabhängigkeit beim Zocken unterwegs einschränkt. Aber wie gesagt: Die Option muss erst einmal aktiviert werden und lässt sich auch jederzeit wieder ausschalten.

Das Update auf die Software-Version 22.0.0 bringt neben Fehlerbehebungen und einer gesteigerten Systemstabilität etwa auch noch Verbesserungen bei Gamechat-Einladungen mit oder ermöglicht Notizen auf Freundeslisten. Zudem können im Flugzeugmodus Bluetooth, WLAN und NFC neuerdings auch einzeln ein- oder ausgeschaltet werden.

Die Software-Aktualisierung wird Nintendo zufolge in der Regel automatisch heruntergeladen und zur Installation angeboten, wenn die Switch 2 mit dem Internet verbunden ist. Ansonsten kann man ins Menü "Systemeinstellungen" gehen, die aktuelle Systemversion abfragen und die Aktualisierung so gegebenenfalls manuell anstoßen.