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Nintendos Switch 2: Mehr Grafikpower für unterwegs

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Im Handheld-Boost-Modus zeigt die Switch 2 Spiele auch mobil in 1080p
©APA, dpa, gms, Christin Klose
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Mehr Grafikleistung für die Switch 2 im mobilen Betrieb spendiert Nintendo seiner Konsole per System-Update. Nach der Aktualisierung findet sich in den Einstellungen eine neue Option, der sogenannte Handheld-Boost-Modus. Wird dieser eingeschaltet, verhält sich die Switch auch unterwegs so, als ob sie im stationären Betrieb an einem Fernseher angeschlossen wäre. Heißt: Nicht nur 720p-Auflösung, sondern 1080p-Auflösung, die die Möglichkeiten des Switch-2-Displays voll ausreizt.

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Wo Licht ist, fällt aber zwangsläufig auch Schatten: Gamer müssen damit rechnen, dass die Switch im Boost-Modus mehr Akkustrom verbraucht und die Unabhängigkeit beim Zocken unterwegs einschränkt. Aber wie gesagt: Die Option muss erst einmal aktiviert werden und lässt sich auch jederzeit wieder ausschalten.

Das Update auf die Software-Version 22.0.0 bringt neben Fehlerbehebungen und einer gesteigerten Systemstabilität etwa auch noch Verbesserungen bei Gamechat-Einladungen mit oder ermöglicht Notizen auf Freundeslisten. Zudem können im Flugzeugmodus Bluetooth, WLAN und NFC neuerdings auch einzeln ein- oder ausgeschaltet werden.

Die Software-Aktualisierung wird Nintendo zufolge in der Regel automatisch heruntergeladen und zur Installation angeboten, wenn die Switch 2 mit dem Internet verbunden ist. Ansonsten kann man ins Menü "Systemeinstellungen" gehen, die aktuelle Systemversion abfragen und die Aktualisierung so gegebenenfalls manuell anstoßen.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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