Mit Bürgerwissenschaft gegen von Trump verursachten Daten-Blindflug

Mit Projekten, in denen Laienforschende unter dem Schlagwort "Citizen Science" eingebunden werden, könnten die drohenden Daten- und Wissenslücken zumindest teils gestopft oder zumindest verkleinert werden. Das sei absolut wichtig, weil durch den Ausfall der DHS-Daten vor allem in Ländern mit mittleren oder niedrigen Einkommen kaum mehr nachvollzogen werden könne, ob die globalen nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) absehbar erreicht werden können. Citizen Science biete "eine wirkungsvolle Möglichkeit, diese Lücke zu schließen und gleichzeitig Menschen direkt in die Thematiken einzubinden, die ihr Leben direkt betreffen", so IIASA-Forscherin und Hauptautorin des Kommentars Dilek Fraisl in einer Aussendung.

Service: https://dx.doi.org/s44458-025-00008-4