MedUni-Wien darf nun CAR-T-Zellen für Therapien herstellen

Die MedUni Wien am AKH hat die behördliche Genehmigung zur Herstellung von CAR-T-Zellen erhalten. Das ist laut MedUni "ein Meilenstein für die Entwicklung innovativer Zelltherapien in Österreich". Bei der Therapie werden körpereigene Immunzellen so verändert, dass sie gezielt krankhafte Zellen erkennen und zerstören können. Nun sind Studien zur Behandlung der akuten lymphatischen B-Zell-Leukämie sowie schwerer, nicht auf Therapien ansprechender Autoimmunerkrankungen geplant.

von APA