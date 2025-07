Schweizer Stiftung fördert Forschung am ISTA mit 20 Mio. Euro

Mit 20 Mio. Euro fördert die private Schweizer NOMIS Foundation ab 2026 fünf Jahre lang Forschungsarbeiten am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Unterstützt werden sollen Projekte, "die absolutes Neuland betreten und genau deshalb das Potenzial haben, Quantensprünge für unser Wissen zu liefern", teilte das Forschungsinstitut am Donnerstag mit.

von APA