Koalitions-News - Schülerstreik und Kinderarmut

Die Aktion Kritischer Schüler_innen (AKS) und die Landesschüler:innenvertretung (LSV) haben zu einem Schulstreik am Freitag aufgerufen. Unter dem Motto "Blau-Schwarz darf nicht Schule machen" soll gegen die mögliche Koalition zwischen FPÖ und ÖVP demonstriert werden. "Die Kickl-FPÖ will einen Teil der Bevölkerung diskriminieren, autoritäre Tendenzen fördern und kritische Stimmen mundtot machen", sagte Mitorganisator Maximilian Maireder. Die Veranstalter forderten ein gerechtes Bildungssystem sowie den Schutz der Demokratie und des Klimas. Der Demonstrationszug soll am Freitag um 9.30 Uhr am Stephansplatz starten und vor dem Bundeskanzleramt mit einer Kundgebung enden.

von APA