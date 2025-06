Nationalrat beendet Budgetdebatte mit Beschluss

Ebenfalls am Mittwoch - in einer eigenen Sitzung im Anschluss - beschlossen wird eine Ausnahmeregelung für Schüler des Oberstufen-Gymnasiums Dreierschützengasse in Graz, das vergangene Woche Schauplatz eines Amoklaufs war. Neun Jugendliche und eine Lehrerin wurden dabei von einem ehemaligen Schüler getötet. Wegen der außergewöhnlichen, äußerst traumatischen Situation können alle Maturantinnen und Maturanten auf eigenen Wunsch ein Maturazeugnis erhalten, in dem die Jahresnote des entsprechenden Gegenstandes zugleich die Maturanote ist. Sollten sie selbst zu einer mündlichen Reifeprüfung antreten wollen, können sie das entweder vor dem Sommer oder beim Herbst-Termin tun.