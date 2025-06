Nationalrat - Leichtere Anstellung von US-Forschern beschlossen

Mit breiter Mehrheit hat der Nationalrat am Montag eine Gesetzesänderung zur befristeten leichteren Anstellung von Forschern aus den USA an heimischen Hochschulen beschlossen. Damit reagiert man auf die aktuellen Entwicklungen in den USA, wo Teile des Wissenschafts- und Hochschulsystems durch Eingriffe der Regierung von US-Präsident Donald Trump unter Druck stehen. Zudem wurde der gesetzliche Rahmen für die Einführung eines digitalen Studierenden-Ausweises beschlossen.

von APA