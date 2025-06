KI und historische Karten ermöglichen Blick in einstige Landschaften

"Durch die Digitalisierung und Georeferenzierung ist es nun möglich, diese historischen Unterlagen mit aktuellen Karten zu überlagern und zu vergleichen", wird Wolfgang Göderle vom Institut für Geschichte der Universität Graz in einer Mitteilung der Uni zitiert. Im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekts soll es möglich werden, eine Landschaftsaufnahme von heute mit dem Zustand vor rund 200 Jahren zu vergleichen.

"Vor allem in höheren Lagen sah die Steiermark Anfang des 19. Jahrhunderts ganz anders aus als heute", so der Historiker zu den ersten Ergebnissen des noch bis Herbst 2026 laufenden Vorhabens namens "Bewegung in Raum und Zeit". Die Ergebnisse will man in der Folge in das Geographische Informationssystem (GIS) des Landes Steiermark (https://www.landesentwicklung.steiermark.at/cms/ziel/141976122/DE/) einbauen.