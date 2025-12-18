News Logo
Jared Isaacman ist neuer NASA-Chef

Jared Isaacman steht an der NASA-Spitze
Der Milliardär und Astronaut Jared Isaacman wird neuer Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA. Der US-Senat bestätigte am Mittwoch seine Ernennung mit 67 zu 30 Stimmen. Präsident Donald Trump hatte Isaacman in diesem Jahr bereits als Kandidaten für den Posten benannt, ihn dann jedoch wieder zurückgezogen und erneut nominiert. Isaacman ist ein Befürworter von Mars-Missionen und ehemaliger Weggefährte von SpaceX-Chef Elon Musk.

Isaacman hatte bei seiner Anhörung vor Senatoren erklärt, die NASA müsse ihr Tempo erhöhen, um China bei der Rückkehr zum Mond in diesem Jahrzehnt zuvorzukommen. Der kommissarische NASA-Chef Sean Duffy gratulierte Isaacman auf der Plattform X und nannte als Ziel, im Jahr 2028 zum Mond zurückzukehren.

