ABO

IBM-Schweiz-Chefin erwartet 2029 Durchbruch beim Quantencomputing

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Potenzial unter anderem bei Materialforschung und Medizin
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
IBM-Schweiz-Chefin Katharina Göppinger sieht großes Potenzial in der Quantentechnologie. Mit dieser könne man gewisse Probleme künftig sehr viel schneller lösen, sagte sie am Rande des Swiss Economic Forum (SEF). Beispiele seien Materialforschung oder Medizin, wo der Trend stark in Richtung personalisierte Medizin gehe, sowie Netzwerkoptimierung im Energiebereich oder bei Fluggesellschaften, die wegen der Kerosinknappheit die Logistik optimieren müssen.

von

Quantentechnologie helfe "extrem", eine große Zahl an Parametern zu verarbeiten, wo klassische Computer an ihre Grenzen stoßen würden. Die Technologie werde aber klassisches Computing nicht ersetzen, sondern ergänzen, ist Göppinger überzeugt. Das Schöne sei, in Zukunft mit allen Technologien nebeneinander arbeiten zu können und jeweils die Technologie einzusetzen, mit der sich ein Unternehmen so flexibel wie möglich aufstellen kann. Dies auch mit Blick auf sich rasch verändernde Marktbedingungen und Lieferketten.

"Wir erwarten, bis 2029 den ersten fehlertoleranten Quantencomputer zur Marktreife zu bringen", sagte Göppinger auf die Frage, bis wann das Realität sein könnte. Damit wären dann die Voraussetzungen für skalierbares Quantencomputing geschaffen.

Quantencomputer sind hochleistungsfähige Rechensysteme, die auf den Prinzipien der Quantenmechanik basieren. Der Quantenvorteil ("quantum advantage") beschreibt den Punkt, an dem ein Quantencomputer eine rechenintensive Aufgabe schneller, energieeffizienter oder präziser löst, als es mit den besten klassischen Supercomputern möglich ist.

Göppinger, die seit 15 Jahren für IBM arbeitet, ist seit heurigem Jahresbeginn Vorsitzende der Geschäftsleitung von IBM Schweiz und Leiterin des Bereichs "Technology". Sie studierte an der ETH Zürich und an der Universität St. Gallen (HSG).

The logo of US firm IBM is pictured on the sidelines of an event to inaugurate IBM's quantum data centre at the IBM Campus in Ehningen, southern Germany, on October 1, 2024. The centre -- located in Ehningen, near Stuttgart, and IBM's first outside the United States -- will allow dozens of European companies and research institutes to gain access to the US firm's quantum systems. (Photo by SILAS STEIN / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Reisen & Freizeit
Deutsches Gastgewerbe kriselt
Volotea soll nachträglich Preisaufschläge verrechnet haben
Reisen & Freizeit
Italien ermittelt gegen spanische Billigfluglinie Volotea
Weltraumfirma strebt Einnahmen von 75 Mrd. Dollar an
Wirtschaft
Musks SpaceX macht Rekord-Börsenpläne offiziell
Softwarekonzern zieht in technologischem Rennen mit IBM gleich
Technik
Microsoft stellt neuen Quantenchip vor - Marktreife 2029
Quantencomputern gehört die Zukunft
Technik
Stichwort: Quantencomputer - Mehr als nur Nullen und Einsen
++ ARCHIVBILD ++ Steuersenkung in Deutschland macht Eurowings-Tickets nicht billiger
Reisen & Freizeit
Eurowings-Tickets werden trotz Steuersenkung nicht billiger
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER