Mit moderaten Einsparvorgaben angesichts der Schieflage in den Bundesfinanzen ist bisher der Bereich der Wissenschaft und Forschung davongekommen. Im Herbst starten allerdings die Verhandlungen zum sogenannten Forschungs-, Technologie- und Innovationspakt (FTI-Pakt). Diese wichtige Weichenstellung für die Jahre 2027 bis 2029 werde eine "etwas härtere Nuss", so Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). Am gesetzlich vorgesehenen "Wachstumspfad" will sie festhalten.

von APA