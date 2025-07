Historikerin wandelt auf Irrwegen der Medizin

Letztere höchst umstrittene Gehirn-OP-Methode kostete nicht wenigen psychisch kranken Menschen ihre Persönlichkeit oder das Leben. Trotz all dem verursachten Leid gab es für den Lobotomie-Erfinder António Egas Moniz 1949 sogar den Medizin-Nobelpreis, wie Angetter-Pfeiffer in einem Interview auf der ÖAW-Website festhält. In ihrem neuen Buch hält die Autorin, deren letzte Publikation - "Als die Dummheit die Forschung erschlug" (Amalthea) - 2024 mit der Auszeichnung "Wissenschaftsbuch des Jahres" bedacht wurde, aber auch fest, wie manch vergessener Ansatz heute ein Comeback erfährt.

Service: Daniela Angetter-Pfeiffer: "Rausch, Gift und Heilung. Irrwege und Umwege medizinischer Behandlungen", Amalthea Verlag, 256 Seiten, 28 Euro, ISBN-13: 978-3-99050-284-6