Forscher sehen menschlichen Klima-Einfluss mit neuem Ansatz früher

Auf den gesamten Planeten umgelegt, mag diese alljährlich zwar gering erscheinen, sie könne Erdsysteme aber außer Tritt bringen, so das Team in einer IIASA-Aussendung. Und das könnte bereits früher passiert sein, als vielfach angenommen: Denn in Bezug auf das Kohlenstoffsystem des Planeten kommen die Wissenschafter zu dem Schluss, dass der anhaltende Stress vielleicht schon zwischen 1925 und 1945 eine Wende eingeleitet hat. Das sei "unerwartet", so IIASA-Forscher Matthias Jonas. Möglicherweise haben "sich Landflächen und Ozeane der Erde bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von ihren gewohnten Mustern entfernt" und funktionieren nicht mehr wie einst.

