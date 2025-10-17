Harvard kann trotz Trump-Attacken finanzielle Grundlage verbessern

Im Vorjahr hatte die Rendite 9,6 Prozent betragen, das Vermögen belief sich auf 53,2 Milliarden Dollar. Zudem erhielt die Universität inmitten der Auseinandersetzungen mit der Regierung eine Rekordsumme von 600 Millionen Dollar an Spenden von Alumni und Förderern.

US-Präsident Donald Trump wirft der Elite-Universität vor, angesichts des Gazakrieges Antisemitismus auf dem Campus zu fördern. Die Unterstützer Harvards sehen darin jedoch einen Vorwand für eine Kampagne gegen eine vermeintlich konservativenfeindliche Haltung in der akademischen Welt.

Die Auseinandersetzung wird vor Gericht ausgetragen und umfasst auch Versuche der Regierung, Forschungsgelder zu kürzen und die Zulassung internationaler Studenten zu beschränken. "Wir passen uns weiterhin der Unsicherheit und den Bedrohungen für unsere Einnahmequellen an", schrieb Universitätspräsident Alan Garber, ohne Trump namentlich zu nennen.