Harvard kann trotz Trump-Attacken finanzielle Grundlage verbessern

Stiftungsvermögen legte auf 56,9 Milliarden Dollar zu
©APA (AFP), APA, RICK FRIEDMAN
In den USA hat die Universität Harvard ihre Finanzen trotz des Drucks der US-Regierung deutlich steigern können. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 habe das Stiftungsvermögen um fast vier Milliarden auf 56,9 Milliarden Dollar zugelegt, teilte die Universität mit. Die Investmentsparte Harvard Management Co erzielte demnach eine Rendite von 11,9 Prozent. Damit wurde das langfristige Ziel von acht Prozent übertroffen.

Im Vorjahr hatte die Rendite 9,6 Prozent betragen, das Vermögen belief sich auf 53,2 Milliarden Dollar. Zudem erhielt die Universität inmitten der Auseinandersetzungen mit der Regierung eine Rekordsumme von 600 Millionen Dollar an Spenden von Alumni und Förderern.

US-Präsident Donald Trump wirft der Elite-Universität vor, angesichts des Gazakrieges Antisemitismus auf dem Campus zu fördern. Die Unterstützer Harvards sehen darin jedoch einen Vorwand für eine Kampagne gegen eine vermeintlich konservativenfeindliche Haltung in der akademischen Welt.

Die Auseinandersetzung wird vor Gericht ausgetragen und umfasst auch Versuche der Regierung, Forschungsgelder zu kürzen und die Zulassung internationaler Studenten zu beschränken. "Wir passen uns weiterhin der Unsicherheit und den Bedrohungen für unsere Einnahmequellen an", schrieb Universitätspräsident Alan Garber, ohne Trump namentlich zu nennen.

(FILES) A Harvard sign is seen at the Harvard University campus in Boston, Massachusetts, on May 27, 2025. on September 19 the Trump administration imposed fresh restrictions on Harvard's access to federal funds, opening a new front in its unprecedented crackdown on the prestigious US university..The Department of Education announced in a statement that it has placed Harvard under "heightened cash monitoring (HCM) status" saying there were "growing concerns regarding the university's financial position." (Photo by Rick Friedman / AFP)

