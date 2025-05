GPS am Mond: Spanisches Unternehmen präsentierte Navigationssystem

Das Projekt mit dem Namen Lupin ist Teil eines Programms der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zur Erprobung neuer Positionierungs-, Navigations- und Zeitmessverfahren. Hintergrund hierfür ist das zunehmende Interesse an der Erforschung der Mondoberfläche, sei es für die wissenschaftliche Forschung, potenzielle Bergbaumöglichkeiten oder sogar für den künftigen Tourismus. Durch die Verwendung von GPS-ähnlichen Signalen von Satelliten in der Mondumlaufbahn würde Lupin Rovern und Astronauten ermöglichen, ihren Standort auf dem Mond in Echtzeit zu bestimmen.