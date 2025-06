Forscher gewöhnten Biogasanlagen-Bakterien an CO

Kohlenmonoxid (CO) ist nicht nur für Menschen giftig, sondern auch für viele Mikroben. Wiener Forscher gewöhnten in Biogasanlagen tätige Bakterien aber so sehr daran, dass sie sich sogar von CO ernähren. Diese "Thermoanaerobacter kivui"-Mikroben könnten dadurch CO-haltiges Synthesegas aus Biomasse nutzen, um wertvolle Grundbausteine für Biokraft- und Chemierohstoffe herzustellen. Die Studie wurde im Fachjournal "Nature Communications" veröffentlicht.

von APA