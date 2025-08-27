Alkoholfreie Weine erstmals im Test

Die weltweite Weinproduktion 2024 ist laut der internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) um fast fünf Prozent zurückgegangen - in Österreich sogar um 8,8 Prozent. Als Gründe werden klimatische Faktoren sowie neue Konsumgewohnheiten genannt. Der Trend zu alkoholfreiem Wein sei zwar laut VKI-Ernährungswissenschafterin Nina Eichberger erfreulich, bei vielen getesteten Produkten gäbe es aber noch Luft nach oben.

Laien und Weinexperten haben alkoholfreie Rotweine, Rosé, Weißweine und einen Perlwein getestet. Im Gesamturteil wurden neben den acht als "gut" eingestuften Produkten, 14 als "durchschnittlich" und drei als "weniger zufriedenstellend" bewertet. Die Expertenverkostung ergab ein schlechteres Ergebnis: Nur ein Wein bekam die Note "gut", während 14 Produkte als "durchschnittlich", acht als "weniger zufriedenstellend" und zwei als "nicht zufriedenstellend" eingestuft wurden. Einig waren sich beide Gruppen beim Geschmackssieger, Oleada Fizzy-Blanc, dem einzigen Perlwein im Test.

Trotz technischer Fortschritte gehen bei der Herstellung von alkoholfreiem Wein Aromen verloren, die durch Zusatzstoffe wie weineigene Aromen, Traubensaft oder Kohlensäure ausgeglichen werden. Geschmacklich erinnern daher laut Eichberger viele der Produkte eher an Traubensaft als an Wein. Begriffe wie Rosé, Pinot Noir, Chardonnay oder Sangiovese können zudem zu Verwirrung beitragen und hätten Täuschungspotenzial für Konsumenten und Konsumentinnen. Teilweise enthielten die getesteten Produkte auch Zusätze wie weinuntypische Aromastoffe, Fruchtsaft oder Kräuterauszüge, die laut Weingesetz in alkoholfreiem Wein nicht erlaubt wären. "Eine klare und transparente Kennzeichnung auf der Vorderseite sowie umfassende Produktinformationen direkt auf dem Etikett wären daher wünschenswert."

Die positiven Seiten der alkoholfreien Weine sind der nicht bzw. kaum vorhandene Alkohol und dessen geringerer Kaloriengehalt. Dieser lag beim Test im Schnitt unter dem von herkömmlichen Wein bei rund 22 Kalorien pro 125 Milliliter. Mikrobiologisch waren alle Produkte in Ordnung.

(S E R V I C E - Die Testergebnisse können ab Donnerstag in der September-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT und auf www.vki.at/wein-alkoholfrei-2025 eingesehen werden.)