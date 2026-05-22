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Firefox-Browser bekommt frischen Look und neue Features

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Firefox bietet nun weniger Datenspuren und mehr Kontrolle
©Catherine Waibel, APA, dpa, GMS
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Neuer Look für Firefox: Mozilla hat die Startseite seines Browsers optisch überarbeitet. User können dort nun auch selbst Hintergrundbilder auszuwählen. Dazu klickt man unten rechts auf der Seite auf das neue Stift-Symbol. Das nun mit der Version 151 eingeführte, neue Start-Layout soll auch Grundlage für neue Widgets und verbesserte Schnellzugriffe sein, die aber erst in Version 152 kommen sollen.

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Das aktuelle Firefox-Update auf Version 151 bringt aber noch weitere Neuerungen, etwa in Fenstern, die für privates Surfen geöffnet worden sind. Dort lässt sich die private Sitzung unter Löschung sämtlicher Daten sofort beenden, ohne das Fenster schließen zu müssen.

Dazu klickt man einfach auf das neue Feuer-Symbol rechts neben der Adressleiste - und befindet sich sofort wieder in einer neuen privaten Sitzung.

Außerdem gibt die Mozilla-Stiftung an, den erweiterten Tracking-Schutz des Browsers verbessert zu haben. Webseiten sollen dadurch signifikant weniger Informationen über Gerät und Browser auslesen können (Fingerprinting).

Den PDF-Betrachter des Browsers haben die Entwickler auch nicht unangetastet gelassen: Dieser kann bei Bedarf aus mehreren PDF-Dateien ein einziges Dokument machen.

Und bei der integrierten VPN-Funktion lässt sich der Standort auswählen, also das Land aus dem der eigene Datenverkehr für andere zu kommen scheint. Alternativ kann man sich vom Browser auch eine möglichst passende Verbindung automatisch empfehlen lassen.

Welche Browser-Version installiert ist, kann man im Einstellungsmenü unter "Hilfe/Über Firefox" prüfen. Dort lässt sich das Update alternativ auch manuell anstoßen, sobald es verfügbar ist.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Catherine Waibel/Catherine Waibel

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