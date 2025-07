ESA stellte Laser-Verbindung zu Raumsonde her

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat erfolgreich eine optische Verbindung zu einem Experiment an Bord der Psyche-Sonde der US-Raumfahrtbehörde NASA hergestellt. Die Psyche-Mission ist derzeit rund 265 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Die Verbindung erfolgte über zwei Bodenstationen in Griechenland, wie die ESA am Montag mitteilte. Vom Kryoneri-Observatorium in der Nähe von Athen wurde dabei am 7. Juli ein starker Laserstrahl auf die Raumsonde gerichtet.

von APA