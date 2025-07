Prinz Harry und König Charles loten Annäherung aus

Zwischen König Charles III. (76) und seinem jüngeren Sohn Prinz Harry (40) könnte sich eine Aussöhnung anbahnen. Das behaupten am Montag zumindest britische Boulevardmedien, die über ein Treffen zwischen hochrangigen Mitarbeitern der Royals in London berichten. Nach dpa-Informationen war die neue PR-Managerin von Harry und seiner Frau Herzogin Meghan (43), Meredith Maine, tatsächlich vor Kurzem in London.

von APA