Erstes Fachjournal aus Österreich zu Hautkrankheiten

Wissenschaftliche Beiträge zu dermatologischen Erkrankungen und Therapieansätzen will die englischsprachige Open-Access-Zeitschrift "SKINdeep" veröffentlichen. Das erste Fachjournal aus Österreich zu Hautkrankheiten erscheint im Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). In dem peer-reviewed Journal sollen neben Originalarbeiten auch Übersichtsartikel, Leserbriefe, Fallberichte und Perspektiven gebracht werden, wie es in einer Aussendung heißt. Geplant sind rund 40 wissenschaftliche Artikel pro Jahr. Herausgeber sind die Dermatologen Johann Bauer (Paracelsus Universität Salzburg), Georg Stingl (MedUni Wien und ÖAW) und Peter Wolf (MedUni Graz). Die erste Ausgabe ist Anfang April erschienen.

von APA