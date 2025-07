Austro-Weltraumfirma produziert Akustikmatten für Raketen

Man hat bereits knapp 1.600 der etwa 60 mal 60 Zentimeter großen und zehn Zentimeter dicken Lärmschutzmatten für die ersten drei Nutzlastverkleidungen von Raketen an einen US-amerikanischen, aus vertraglichen Gründen nicht näher genannten Raketenbauer geliefert. Die Akustikmatten schützen Satelliten beim Raketenstart laut Aussendung "vor extremem Lärm". Der Start einer Rakete sei vergleichbar mit dem Lärm einer Explosion oder eines Vulkanausbruchs, wurde Ko-Geschäftsführer Wolfgang Pawlinetz, Leiter des Thermal- und Mechanismengeschäfts, zitiert.

Der Satellit oder die Satelliten (Nutzlast) befinden sich beim Start unterhalb der Raketenspitze, der sogenannten Nutzlastverkleidung. Diese wird nach dem Start und vor dem Aussetzen der Satelliten abgetrennt und abgeworfen. Die speziellen Akustikmatten, also Schaumstoffmatten zur Schalldämpfung, sind innen an dieser Verkleidung angebracht. "Innerhalb der Nutzlastverkleidung entstehen durch die vorhandenen ebenen Flächen und solange dort noch Atmosphäre ist sehr hohe Schalldruckpegel von über 140 Dezibel", erläuterte Pawlinetz gegenüber der APA.

Zum Vergleich: 120 Dezibel gilt für Menschen als ertragbare Obergrenze. "Zehn Dezibel mehr heißt ja, es wird doppelt so laut wahrgenommen. 20 Dezibel mehr heißt also eine Verhundertfachung", so Pawlinetz. Der hohe Schalldruck könne sich in Form von mechanischer Last negativ auf die Satelliten auswirken, wenn dieser nicht gedämpft wird.

So könnten im Extremfall selbst die bereits zur Abfederung des Schalls locker gespannten, außen auf den Satelliten angebrachten thermalen Mehrschichtisolationen beschädigt werden. Auch Solarpanele der Satelliten, die später im Orbit ausgefaltet werden, könnten in Mitleidenschaft gezogen werden. "Es kann zu mechanischen Überlastungen kommen." Mittels der Akustikmatten werde die Gefahr auf ein Niveau reduziert, was die Nutzlast aushält - auf etwa 110 oder 120 Dezibel, so Pawlinetz. "Das funktioniert dann wie im Tonstudio mit offenporigen Systemen, wo der Schall in sich verteilt und abgelenkt wird."

Pro Nutzlastverkleidung werden rund 530 solcher Akustikpolster verbaut. Produziert wird der Lärmschutz im Werk in Berndorf im Triestingtal (NÖ). Mit dem aktuellen Auftrag werde man Lärmschutzmatten für neun bis zwölf US-Raketen produzieren, hieß es. Die Auftragshöhe liegt im niedrigen einstelligen Millionenbetrag.

Service: www.beyondgravity.com