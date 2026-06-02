Erneut Anmelderekord für Studien an WU

Im Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gibt es diesmal 6.370 Registrierungen für 2.703 Plätze, in Wirtschaftsrecht rund 2.600 Registrierungen für 870 Studienplätze. Im englischsprachigen Bachelorstudium Business and Economics gibt es sogar rund 3.900 Bewerbungen für 240 Plätze - das sind 16 Bewerbungen pro Platz. Zur Einstimmung werden Vorbereitungstage mit gemeinsamen Lernmöglichkeiten, Workshops und Campusführungen angeboten.

Die Aufnahmeprüfungen finden im benachbarten Vienna Congress & Convention Center (ehemals Messe Wien) statt. Dort steht nur zwei Tage später (3. Juli) mit dem MED-AT für das Medizinstudium das landesweit größte Aufnahmeverfahren am Programm - neben Wien wird außerdem noch in Innsbruck, Graz und Linz geprüft.