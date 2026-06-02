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Erneut Anmelderekord für Studien an WU

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Aufnahmetests sind am 30. Juni und 1. Juli
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Die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien vermeldet für das kommende Studienjahr erneut einen Anmelderekord. Knapp 13.000 Studierende haben sich für das Aufnahmeverfahren für die Bachelorstudien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftsrecht und Business and Economics registriert und das Online-Self-Assessment abgeschlossen. Damit finden in allen drei Bachelorstudien am 30. Juni bzw. am 1. Juli Aufnahmeverfahren statt.

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Im Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gibt es diesmal 6.370 Registrierungen für 2.703 Plätze, in Wirtschaftsrecht rund 2.600 Registrierungen für 870 Studienplätze. Im englischsprachigen Bachelorstudium Business and Economics gibt es sogar rund 3.900 Bewerbungen für 240 Plätze - das sind 16 Bewerbungen pro Platz. Zur Einstimmung werden Vorbereitungstage mit gemeinsamen Lernmöglichkeiten, Workshops und Campusführungen angeboten.

Die Aufnahmeprüfungen finden im benachbarten Vienna Congress & Convention Center (ehemals Messe Wien) statt. Dort steht nur zwei Tage später (3. Juli) mit dem MED-AT für das Medizinstudium das landesweit größte Aufnahmeverfahren am Programm - neben Wien wird außerdem noch in Innsbruck, Graz und Linz geprüft.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Fohringer/HELMUT FOHRINGER

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