DeepSeek: Nur eine Propagandaschleuder?

Nur sechs Millionen US-Dollar soll die Entwicklung des chinesischen KI-Modells DeepSeek R1 gekostet haben. Das verwundert: Vor allem das "Trainieren" neuer Modelle per maschinellem Lernen wurde in letzter Zeit immer teurer. Das liegt an der steigenden Datenmenge, die nötig ist, um Verbesserungen zu erzielen. DeepSeek behauptet, einen Weg gefunden zu haben, mit weniger Rechenleistung zum selben Ergebnis gekommen zu sein und so massiv Kosten zu sparen. Die Ankündigungen beendete vorerst den Höhenflug des US-Halbleiterkonzerns Nvidia, der, auf der KI-Welle schwimmend, einen Marktwert von unfassbaren 3,9 Billionen erreicht hatte.

Ob DeepSeeks Angaben zur Entwicklung seines KI-Modells zu trauen ist, ist fraglich. Sicher ist nur: China hat es geschafft, vom Zuschauer zum Mitspieler zu werden, trotz der US-amerikanischen Versuche, die eigene Vormachtstellung mit Embargos auf besonders leistungsstarke Halbleiter abzusichern.