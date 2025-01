Künstliche Intelligenz: Deshalb müssen sich ChatGPT und Co. vor DeepSeek fürchten

Doch was löste das Beben aus? Es war die Erkenntnis, dass Software mit Künstlicher Intelligenz (KI) vielleicht mit viel weniger Rechenleistung trainiert werden kann als man bisher dachte – zumindest nach einer diesbezüglichen Mitteilung von DeepSeek selbst. Das chinesische Start-up will sein neues KI-Modell nämlich mit Kosten von weniger als sechs Millionen Dollar und auf wenigen abgespeckten Nvidia-Chipsystemen angelernt haben.

Ob das alles exakt so stimmt, weiß man nicht. So wurde in der Branche schon vor Wochen spekuliert, DeepSeek habe möglicherweise Zugriff auf mehr Nvidia-Chips als es angesichts der US-Ausfuhrbeschränkungen zugibt. Doch Investoren, die Nvidias Aktie in Erwartung eines zukünftigen Mega-Geschäfts in den vergangenen Monaten immer höher trieben, bekamen am Montag kalte Füße. US-Präsident Donald Trump sprach von einem Weckruf für amerikanische Unternehmen – und fand es zugleich „positiv“, dass KI günstiger zu haben sein könne.