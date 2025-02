DeepSeek: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Nicht nur in der KI-Bubble, auch an den Börsen löste die Präsentation des KI-Modells „R1“ des chinesischen Start-ups DeepSeek kurzzeitig große Aufregung aus. Nur etwa sechs Millionen Dollar soll die Entwicklung gekostet haben, hieß es – obwohl die Leistung von R1 dem Vergleich mit dem stärksten Modell, „o1“, des Platzhirschs OpenAI standhält. Der Aktienkurs des Chip-Herstellers Nvidia, der auf der KI-Welle in lichte Höhen gestiegen war, brach kurzzeitig ein. Hat hier ein kleines Start-up mit ein paar alten Rechnern mit Sam Altmans OpenAI gleichgezogen? Braucht die KI-Welt vielleicht gar keine immer noch größeren Rechenzentren voller neuester Nvidia-Halbleitertechnologie? Das fragten sich nicht nur Investoren.

Zum weiteren Leidwesen von OpenAI veröffentlichte DeepSeek sein Modell auch noch für Privatanwender kostenlos und quelloffen. OpenAI setzt bisher auf geschlossene Modelle, bei denen der Quellcode nicht öffentlich einsehbar ist, und verlangt für den Zugriff auf die leistungsstärksten Produkte ein kostenpflichtiges Abo.

Wie so oft liegen Schein und Sein aber auch hier weit auseinander, was einige Tage nach der großen Aufregung immer klarer wird. Eine Analyse des renommierten Analyseinstituts SemiAnalysis hat etwa ergeben, dass DeepSeek bisher 1,6 Milliarden Dollar allein für den Bau und Betrieb von Rechenzentren ausgegeben haben dürfte und über ein durchaus großes Inventar an Hochleitungs-Chips verfügen soll.

Beachtlich ist der Erfolg des chinesischen Start-ups trotzdem, weil es im Gegensatz zur Konkurrenz keinen unbegrenzten Zugang zu den neuesten Chips hat. Der Erfolg von DeepSeek könnte zu einer Trendwende in der KI-Entwicklung beitragen: Mehr Effizienz in der Entwicklung und eine Rückkehr zu Open Source. Beides Entwicklungen, die oberflächlich gut klingen und auch Europa dabei helfen könnten, sich in Sachen KI auf eigene Beine zu stellen. Chinas Aufstieg in der Champions League der KI-Entwicklung wirft auch viele Fragen auf – News versucht sich an der Beantwortung.