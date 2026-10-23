Jeden Morgen schickt Claude Duet ein kurzes Briefing mit den wichtigsten Punkten aus den verbundenen Apps, etwa aus dem E-Mail-Postfach und dem Kalender. Untertags behält der Agent diese Dienste im Blick und schreibt nur dann, wenn etwas eine Entscheidung braucht. Dazu prüft er die verknüpften Konten alle paar Stunden. Ein Dauerbetrieb würde laut Anthropic das Nutzungskontingent zu schnell aufbrauchen. Wie oft und worüber der Agent informiert, lässt sich festlegen.

Dazu kommen Aufgaben, die man dem Agenten per Nachricht überträgt. Die Bandbreite reicht nach Angaben des Herstellers vom Ansetzen eines Termins bis zu aufwendigeren Projekten:

Antwortentwürfe auf verpasste E-Mails und Chatnachrichten

offene Rechnungen in Buchhaltungs- oder Zahlungsdiensten finden und Zahlungserinnerungen vorbereiten

die Gehaltsabrechnung vorbereiten, mit Stunden, Prämien und Spesen

Verträge aufsetzen und zur elektronischen Unterschrift schicken

Dashboards, Präsentationen, Finanz- und Verkaufsprognosen erstellen

Prototypen und einfache Web-Apps bauen sowie einen Onlineshop einrichten und verwalten

Claude Duet kann dafür auf mehr als 6.000 Anbindungen und Erweiterungen aus dem Claude Marketplace zugreifen, darunter Gmail, Google Kalender, Google Drive, Slack, Notion, HubSpot, Stripe, Shopify, Canva und Docusign. Fertige Ergebnisse liefert der Agent als Dokument, Tabelle oder Präsentation zur Durchsicht.

Anthropic nennt Beispiele von Testerinnen und Testern: Einer Immobilienmaklerin meldete der Agent ungefragt, dass eine Wohnungsbesichtigung am falschen Tag im Kalender stand. Einer Markenberaterin bereitete er ein Briefing für ein Kundengespräch vor und bot an, den Termin zu verschieben, weil er direkt vor ihrem Flug lag.