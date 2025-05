Aus Blei wird Gold: Teilchenforscher erfolgreich

Physiker haben am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf aus Blei Gold gemacht. Bei der Kollision von Bleikernen fast bei Lichtgeschwindigkeit sei die Umwandlung von Blei in Gold durch einen neuen Mechanismus gemessen worden, teilte die Organisation in Genf mit. Das CERN macht aber gleich klar: Ein sagenhafter Goldschatz wird nicht entstehen.

von APA