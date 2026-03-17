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Apple kündigt zweite Generation der Kopfhörer AirPods Max an

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Die AirPods Max 2 bieten ein verbessertes Hörerlebnis
©APA, dpa, gms, Apple Inc.
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Nach mehr als fünf Jahren aktualisiert Apple seine Kopfhörer AirPods Max mit besserer Geräuschunterdrückung und KI-Funktionen. Das markante Design mit den Aluminium-Klangschalen und einem mit Plastik verkleideten Metallbügel lässt Apple auch in der zweiten Generation der Kopfhörer unverändert.

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Der Schlüssel für den erweiterten Funktionsumfang ist das Update auf einen H2-Chip, der bereits in den aktuellen Modellen der AirPods-Ohrhörer steckt. Dadurch unterstützen die AirPods Max 2 unter anderem Live-Übersetzungen und adaptives Audio, das die Pegel der Geräuschunterdrückung und des Transparenz-Modus automatisch an das Umfeld anpasst.

Die aktive Geräuschunterdrückung ist Apple zufolge bis zu 1,5 Mal effektiver als bei den Ende 2020 herausgebrachten ersten Over-Ear-Kopfhörern des iPhone-Konzerns. Eine weitere KI-Funktion ist die Konversationserkennung, die die Lautstärke der Wiedergabe senkt und Hintergrundgeräusche reduziert, wenn man mit einer Person in der Nähe spricht. Mit dem H2-Chip schließen die großen Apple-Kopfhörer letztlich zum Funktionsumfang der AirPods Pro auf.

Besseren Sound als beim ursprünglichen Modell verspricht Apple mit einem neuen Verstärker-Modul mit mehr Klangdynamik. Auch 3D-Audio soll besser klingen durch die präzisere Platzierung einzelner Instrumente. Mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel unterstützen die AirPods Max 2 auch verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz.

Die zweite AirPods-Max-Generation kann vom 25. März an zum Preis von 579 Euro vorbestellt werden. Die Farb-Versionen sind das dunkle "Mitternacht", das helle "Polarstern" sowie Orange, Violett und Blau.

---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Apple Inc./Apple Inc.

Foto: Apple Inc./dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

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