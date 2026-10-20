AI meets Agriculture 2026: Wie künstliche Intelligenz die Landwirtschaft verändert

Künstliche Intelligenz gilt als wichtiger Treiber für eine effizientere und ressourcenschonendere Landwirtschaft. Welche Möglichkeiten bereits bestehen und welche Voraussetzungen für den erfolgreichen Praxiseinsatz notwendig sind, zeigte die Veranstaltung „AI meets Agriculture“ am 19. Oktober 2026 in Wieselburg. Organisiert wurde das Branchentreffen von Josephinum Research gemeinsam mit der AI Factory Austria AI:AT.

Zu den Teilnehmern zählten Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf sowie Vertreter aus Wissenschaft, Technologie und Agrarwirtschaft. In Fachvorträgen, Projektpräsentationen und einer Podiumsdiskussion standen die Chancen und Herausforderungen des Einsatzes künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft im Fokus.

ai-at.eu

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Drei Initiativen bündeln ihre Kompetenzen

Im Zentrum standen die von der Europäischen Union und Österreich kofinanzierten Initiativen AgrifoodTEF, EDIH AI5innovation und AI Factory Austria AI:AT. Gemeinsam unterstützen sie Unternehmen bei der Entwicklung, Erprobung und Umsetzung innovativer KI-Anwendungen.

Während AgrifoodTEF Testmöglichkeiten unter realen landwirtschaftlichen Bedingungen bereitstellt, begleitet AI5innovation Unternehmen bei der Entwicklung von Prototypen und der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten. Die AI Factory Austria AI:AT ergänzt dieses Angebot durch KI-Expertise und Zugang zu leistungsfähiger europäischer Recheninfrastruktur.